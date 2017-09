Herneming proces Kasteelmoord allicht maat voor niets

De herneming van het proces over de kasteelmoord, volgende week maandag in Brugge, wordt allicht een maat voor niets.

Want pas eind deze maand beslist de Kamer van Inbeschuldigingstelling of het onderzoek naar de moord correct verlopen is.

Vanmorgen is daarover gepleit. Drie hoofdverdachten in de zaak waren daarbij aanwezig: Pierre Serry, dokter Gyselbrecht, en de vermoedelijke chauffeur en handlanger van de moordenaar, een Nederlander.

Het parket liet een vierde verdachte, ook een Nederlander, uithoren door een informant. De verdediging wist daar niets van, en wil weten of het onderzoek wettig is. Of dit manoeuvre het eigenlijke proces over de Kasteelmoord zal vertragen, hangt af van wat de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist.

Kris Vincke, advocaat Pierre Serry: "Ofwel zegt ze: we zijn onbevoegd, het was een informant en er steekt niets in het dossier, dan komen de debatten niet in het gedrang. Zegt de KI dat er mogelijk wel iets is, en dat ze de onderzoeksrechter wil horen, houdt ze het dossier bij zich, komt er een nieuwe datum en dan komen de debatten in het gedrang."