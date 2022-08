Heropening gerechtelijk onderzoek naar 'shakenbabysyndroom'

De vergunning van onthaalmoeder F.M. werd door Kind en Gezin in juni van dit jaar al ingetrokken na een geval van het Shakenbabysyndroom bij Noa, een ander jongetje. Ook bij hem werd het 'shakenbabysyndroom' vastgesteld. Ook dat gerechtelijk loopt nog, maar het ligt aan de basis van nieuwe elementen en bijkomende verklaringen tegen de twee en een half jaar oude zaak.

Door het ontbreken van harde bewijzen in de richting van de onthaalmoeder werd de zaak gesloten zonder gevolgen. Op vraag van advocaat Kristiaan Vandenbussche heropent het gerecht van Veurne nu het dossier, en dat is uitzonderlijk.

‘Jules draagt nog steeds de gevolgen nadat hij door iemand hard door elkaar werd geschud’

Op vrijdagavond 9 februari 2020 haalde een babysit de zes maanden oude Jules op bij de onthaalmoeder. Niet veel later begon de baby te braken en belandde hij in levensgevaar in het ziekenhuis. Daar stelden artsen het ‘Shakenbabysyndroom' vast, met hersenschade ten gevolge van het hard door elkaar schudden. Er volgde nadien een schedeloperatie in het UZ Gent en op vandaag, twee en een half jaar later, draagt Jules – intussen een peuter – nog altijd een ooglapje.

‘Hopen op correctionele vervolging’

Advocaat Kristiaan Vandenbussche diende een verzoekschrift in bij de procureur van Veurne met de vraag om het dossier van onder het stof te halen, en daarop kwam een positief antwoord. De ouders van Jules willen weten wat er gebeurd is met hun zoontje en hopen dat het nu toch nog tot een vervolging komt voor de onthaalmoeder. 'Er zijn bijkomende bezwarende verklaringen van andere ouders tegen de vrouw die het oude dossier sterker maken', aldus hun raadsman.

LEES OOK: Kind en gezin trekt vergunning onthaalmoeder in