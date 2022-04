Heropening kerk Anzegem toch niet dit jaar

De afgebrande kerk in Anzegem krijgt binnenkort twee functies: een deel is heropgebouwd als gebedsruimte, van het andere deel wil de gemeente een binnentuin maken. Die had komende zomer al moeten openen, maar die timing blijkt dus niet meer haalbaar.

Vochtige muren

De muren blijken te vochtig om verder te kunnen werken, er moet dus eerst onderzocht worden of die muren nog stabiel genoeg zijn. Bij storm Eunice is trouwens ook de nieuwe torenhaan na amper enkele maanden afgewaaid, en er is ook andere stormschade.

Alles bij elkaar is de heropening met wellicht een jaar uitgesteld.