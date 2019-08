Herr Seele laat zich opsluiten

Vandaag heeft Gaia-ambassadeur Herr Seele zich publiekelijk laten opsluiten in een kooi op de Zeedijk van Blankenberge. Hij wil zo aantonen dat hij het er niet mee eens is dat jaarlijks 300 miljoen landbouwdieren in Europa achter tralies opgesloten zitten.

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch: “In de EU brengen meer dan 300 miljoen dieren hun hele leven, of een groot deel daarvan, door in kooien. Zeugen liggen vast tussen stalen stangen in zogenaamde kraamhokken waarin amper plaats is voor normaal zorggedrag. Konijnen en kwartels slijten hun hele leven in kale kooien. Piepjonge kalfjes worden apart opgesloten. Legkippen zitten nog steeds opgesloten in kooien en eenden en ganzen worden in kooien opgesloten om onder dwang gevoederd te worden voor de productie van foie gras. Kooien zijn wreed. Een leven in een kooi is geen dierwaardig bestaan."

Herr Seele steunt de Europese ‘End the cage age’ of ‘Stop de kooien’ campagne en liet zich dus opsluiten in een kooi op mensenmaat Herr Seele: “We zijn de dieren veel verschuldigd. Ze opsluiten in een kooi zodat ze zich niet eens kunnen omdraaien en zich ter plaatse moeten ontlasten? Het is een schande.”