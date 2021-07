Hersteld kunstwerk Beaufort verhuist naar Versluyscentrum

Het kunstwerk "Stranded" van de Italiaanse kunstenaar Rossella Biscotti heeft een nieuwe stek in het Staf Versluyscentrum in Bredene.

Het kunstwerk, dat gemaakt werd in het kader van Beaufort 21, werd eind mei van zijn oorspronkelijke locatie weggehaald nadat het beschadigd werd. Het werk was te vinden net naast het Bredense naakstrand. Nu is het dus verhuisd het naar een meer veilige locatie. En die inspireerde Biscotti om haar concept te vernieuwen.

Stranded doet denken aan lichtweerkaatsende voorwerpen die soms aanspoelen op het strand zoals kwallen of olievlekken. Ze vertellen over een prehistorisch verleden, maar waarschuwen tegelijk voor een zorgwekkende ecologische toekomst.

