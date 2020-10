Herstelling van de stuifduin

De stuifduin in De Panne wordt de komende periode hersteld. Deze waren dringend nodig om De Westhoek, het oudste duinenreservaat van het land, te redden. Vlaams minister Zuhal Demir ploegde vanmorgen de eerste stukken om.

Het natuurreservaat De Westhoek in De Panne is het oudste en grootste natuurreservaat aan onze kust. De Sahara van De Panne was één van de meest uitgestrekte stuifduinen van West-Europa. Helaas groeit het duinengebied sinds de laatste eeuwwisseling meer en meer dicht, mede door het wegvallen van de verstuivingsdynamiek. Het leefgebied voor planten en dieren verdwijnt op die manier.

Zeven hectare graven

Met de werken moet het gebied dus gered worden. Minister Zuhal Demir startte de graafwerken in De Westhoek. In totaal zou het om een gebied van zeven hectare gaan. Bovenlagen worden verwijderd om de wind weer wat vrij spel te geven.

Demir reageerde zelf: "“De nood aan toegankelijk groen is groter dan ooit tevoren. Het is dan ook hoog tijd voor actie om dit uniek natuurgebied met een rijke geschiedenis te redden." De werken zijn een samenwerking met onze zuiderburen via het Vedette-project onder de koepel van Interreg.

Voor meer informatie kun je de tentoonstelling 'Red de Sahara van De Panne' gaan bekijken.