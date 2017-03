Herstellingswerken aan op- en afrit Beernem

De vangrails en greppels worden vernieuwd en de zijbermen worden verlaagd zodat regenwater makkelijker kan afvloeien. Er zijn 10 werkdagen voorzien.

Tijdens de werken worden de volgende op- en afritten afgesloten tijdens weekdagen:

• op 6 maart is de oprit Beernem richting Oostende gedurende enkele dagen afgesloten. Het verkeer moet omrijden via de N370, N368, N50 en N50g om dan via het complex Oostkamp de E40 op te rijden

• op 7 maart is de afrit Beernem richting Brussel afgesloten tot vrijdag 10 maart. Het verkeer moet van de E40 afrijden aan het complex Oostkamp en vervolgens de N50, N368 en N370 nemen richting Beernem. Een andere optie is doorrijden tot het complex Aalter en daar een keerbeweging maken richting Oostende om vervolgens in Beernem af te rijden.

• op 13 maart is de oprit Beernem richting Brussel afgesloten (de oprit Oostende is op dat moment weer open). Het verkeer moet de E40 oprijden richting Oostende en vervolgens op de verkeerswisselaar E40-E403 in Brugge een keerbeweging maken richting Brussel. In het weekend zullen alle op- en afritten opengesteld zijn. Tegen vrijdag 17 maart moeten de werken afgerond zijn.