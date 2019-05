Herstelwerken aan wegdek E403 in Aalbeke en Kortrijk

In Aalbeke en Kortrijk zijn de werken gestart om het wegdek te herstellen op de E403.

Het gaat om de strook van enkele kilometers in de richting van Doornik. De werken gebeuren in opdracht van Wegen en Verkeer.

Putten gedicht

De putten in het wegdek worden hersteld met warm asfalt. Om de werken te kunnen uitvoeren zal de aannemer de trage rijstrook innemen. Het verkeer richting Doornik moet ter hoogte van de werfzone over één in plaats van twee rijstroken.

De werken moeten klaar zijn tegen vrijdag 10 mei, als het weer meevalt.