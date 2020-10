Het duo start in de Scheldestad met ‘Hertog Jan at Botanic Antwerp’. Twee jaar geleden ruilden ze hun sterren in om een nieuwe zaak te openen op ’ T Zand in Brugge. Gert De Mangeleer was toen wat uitgekeken op de topgastronomie. Nu kiezen De Mangeleer en Boudens voor een nieuwe uitdaging in Antwerpen. Op dezelfde site starten ze met een tweede vestiging van Bar Bulot. De nieuwe zaak ‘Hertog Jan at Botanic Antwerp’ zal deel uitmaken van een vijfsterrenhotel.