Hertog Jan sluit zijn deuren

Hertog Jan, het driesterrenrestaurant van topchef Gert De Mangeleer en sommelier Joachim Boudens in Zedelgem, sluit na 13 mooie en succesvolle jaren zijn deuren.

Gert en Joachim hebben met Hertog Jan hun grootste dromen verwezenlijkt en willen stoppen op een toppunt in hun carrière. Nog heel het jaar zullen Gert, Joachim en het Hertog Jan team het beste van zichzelf geven in Zedelgem. Op zaterdag 22 december zetten ze vervolgens een punt achter dit deel van hun parcours. Het duo kijkt met veel energie en ondernemerszin naar de toekomst en maakt al volop nieuwe plannen.

(lees verder onder de video)

Nieuwe Start

Het einde van Hertog Jan betekent echter niet het einde van een carrière. Integendeel, voor Gert en Joachim betekent het de start van een nieuw verhaal. Op de eerste plaats zijn de twee al een hele tijd bezig met nieuwe plannen voor hun bistro concept L.E.S.S. (Love. Eat. Share. Smile.). Bovendien zeggen ze de topgastronomie zeker geen vaarwel. Gert en Joachim denken hun niveau nog te kunnen overstijgen en dromen al opnieuw van een plaats waar ze nu en dan nog eens het beste van zichzelf kunnen geven. Onder de noemer M.O.R.E. by Hertog Jan zullen ze gastronomische verhalen kunnen blijven bedenken en aangaan.

Bekijk ook: