Hervorming financieel kader amateurvoetbal: "Nu vooral investeren in jeugd"

Ook veel West-Vlaamse amateurclubs betalen hun spelers soms tot honderden euro per gewonnen match in het zwart. Maar dat moet dus stoppen, vindt Voetbal Vlaanderen. "Het belangrijkste is dat dat financieel kader clubs laat nadenken over hoe ze op lange termijn willen gaan werken en waar ze in willen investeren om in de toekomst nog rendabel en duurzaam te zijn," zegt Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen. "Dat is voor mij niet met heel hoge spelersvergoedingen voor de A-kern maar dat is vooral voor investeringen in de jeugd, in jeugdomkadering, in infrastructuur en in een communitywerking."

Reactie minister Weyts

"De problematiek is er al decennia", zegt Vlaams minister van Sport Weyts, die meewerkte aan de hervorming. Hij noemt de hervorming 'historisch'. "Twee jaar geleden heb ik voorgesteld om de coronacrisis aan te grijpen om voor verandering te zorgen, en opperde ik een plafond. Ik ben vandaag dan ook zeer blij dat we dit eindelijk tot een goed einde hebben kunnen brengen."

Nu al zo in Wenduine

Voetbalclub KSK Wenduine zal zich niet moeten aanpassen: de amateurclub werkt al enkele jaren op deze manier. Ze houden alle inkomsten en uitgaven digitaal bij. Ook de spelersvergoeding die ze elke week op de rekeningen storten. (lees verder onder de foto)

"Wij werken met de middelen die we hebben en we proberen daar zo efficiënt mogelijk in te zijn," zegt Jonas Vanthuyne. "Bij ons staat ook het plezier en groepsgevoel voorop. Dat is ook de reden dat quasi alle spelers ook volgend jaar bij ons aangesloten blijven."

Volgend seizoen

Het gaat momenteel goed met KSK Wenduine. De club staat op de derde plaats in vierde provinciale B. Spelers voelen zich goed, al zijn er ook voetballers die voor andere clubs kiezen, omdat ze daar meer betalen. Ja, wij hebben die antwoorden al gehad van spelers die wij heel graag bij Wenduine zagen spelen. Maar helaas konden wij hen niet aansluiten bij de ploeg omdat hun eisen te hoog waren en omdat ze andere bedragen gewoon waren," zegt Vanthuyne.

De nieuwe regels van Voetbal Vlaanderen gaan in vanaf volgend voetbalseizoen.