Hervorming pleziervaartwetgeving bijna rond

De hervorming van de pleziervaart zit in de laatste rechte lijn en moet tegen de zomer rond zijn. Dat kondigt staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD) aan naar aanleiding van de Belgian Boat Show, de jaarlijkse hoogmis voor de pleziervaart in ons land.

Wetgeving hinkt achterop

De pleziervaart in ons land is populair. Zowel op de binnenwateren als op zee worden er elk jaar meer vaartuigen ingeschreven. Maar de huidige regels voor de pleziervaart zijn hopeloos verouderd. “Met moderne regels wil ik onze Noordzee nog meer promoten als topbestemming voor recreatie en watersport”, aldus De Backer. De staatssecretaris voor de Noordzee kondigde vorig jaar een herziening aan van de wetgeving, in nauw overleg met de sector en alle betrokkenen.

Tipje van de sluier

Hoewel de hervorming nog niet helemaal afgerond is, doet De Backer al enkele veranderingen uit de doeken. “Superjachten, jachten langer dan 24 meter, zullen onder Belgische vlag kunnen ingeschreven worden zodat ze niet meer naar het buitenland moeten trekken om het statuut van pleziervaartuig te kunnen bekomen. Vanaf 2019 krijgen alle vaartuigen ook dezelfde uniforme registratie.” Zo komt er een einde aan de vaak omslachtige dubbele registratie om met je boot zowel op de binnenwateren als op zee te mogen varen. Na de hervorming zal het ook mogelijk zijn om pleziervaartuigen in te schrijven als demonstratievaartuig met aangepaste verzekering.