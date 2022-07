Het gaat slecht met mentale welzijn Zuid-West-Vlaamse jongeren

"Deze studie toont duidelijk aan hoe belangrijk een sociaal netwerk is voor jongeren en dat viel net weg tijdens de coronapandemie", klinkt het.

Het onderzoek werd afgenomen in volle coronaperiode en dat laat zich voelen in de cijfers. Gemiddeld gaven jongeren hun sociaal welbevinden een score van amper 2,6 op 6. Een op de vier à vijf jongeren gaf aan niet echt tevreden te zijn met zijn/haar leven. "Jongeren die zich niet goed voelen, doen vooral een beroep op hun ouders en vrienden", zegt Laurence Platteau van Logo Leieland dat samen met Howest de bevraging organiseerde. "Naarmate ze ouder worden, neemt het belang van vrienden nog toe. En net dat sociaal contact viel weg door de coronapandemie. Slechts een op tien zet de stap naar hulpverlening bij mentale problemen. Het aanbod aan hulp is heel divers, maar jongeren kennen het vaak nog te weinig."

Uitdaging

Met de resultaten van de bevraging wil Logo Leieland de regionale partnerorganisaties begeleiden en ondersteunen. "Deze studie toont duidelijk aan hoe belangrijk een sociaal netwerk is. We willen ook drempels van hupverlening wegwerken en jongeren meer inspraak geven", aldus Platteau.

Voorzitter van Logo Leieland en kersvers co-voorzitter van Groen Jeremie Vaneeckhout benadrukte het belang van beleidsadvies op maat van Zuid-West-Vlaanderen. "De problemen in deze regio zijn niet dezelfde als die van jongeren in pakweg Gent. Ook doelgeroepgericht werken is belangrijk, want uit de cijfers blijkt ook dat jongeren uit TSO, KSO, BSO en Buso zichzelf lagere scores gaven voor mentaal welzijn. Het wordt een uitdaging om ook deze kloof te overbruggen, zodat we hopelijk binnen enkele jaren betere cijfers kunnen presenteren."