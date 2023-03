Het Grondwettelijk Hof heeft de eerdere voorlopige schorsing om gevangenen over te brengen tussen Iran en België ongedaan gemaakt. Dat is voorzichtig goed nieuws voor de eventuele terugkeer van de Aalbeekse hulpverlener Olivier Vandecasteele.

Het verdrag dat een ruil mogelijk maakt tussen Belgische en Iraanse gevangenen is dus niet vernietigd. Het betekent niet dat Vandecasteele meteen wordt vrijgelaten. Zover zijn we nog helemaal niet. Het betekent wel dat 'de Iran-deal' terug mogelijk is. Die deal omhelst de ruil tussen Olivier Vandecasteele en de veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi, die in een Belgische cel gevangen zit.