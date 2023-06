Het is hoogtij(d): experten komen met visie om kust te beschermen tegen zeespiegelstijging

De komende dagen zijn er aan zee infomomenten over hoe Vlaanderen de kust wil beschermen tegen de zeespiegelstijging. Binnen de 50 jaar stijgt de zeespiegel al met 40 centimeter. Het project Kustvisie wil in de komende decennia een garantie bieden dat de kust leefbaar blijft.

In het slechtste geval gaat het zelfs over een zeespiegelstijging tot 3 meter. Daarom bereidt de Vlaamse overheid nu de kustvisie voor, een soort beveilingsplan voor de komende 100 jaar. Vanavond is er een eerste infomoment in Koksijde.

"We weten met zijn allen niet waar we ons moeten aan verwachten én tegen wanneer. Wat we nodig hebben is een zekerheid, een bewapening tegen die zeespiegelstijging", zegt Alexander D'Hooghe, expertenteam Hoogtij(d).

Geleidelijke aanpassing

Experten hebben zich nu al een hele poos gebogen over allerlei alternatieven om de kust te beschermen tegen extreem hoge waterstanden. Het gaat vooral om stranden, duinen en dijken die beter bestand zijn tegen meer hoogwater.

"Door een stukje land op zee te winnen kunnen we bredere dijken en duinen perfect inpassen. Dat zal heel geleidelijk gaan. We kijken 100 jaar in de toekomst. Het is niet zo dat we in 1 of 2 jaar de hele kust moeten ophogen", zegt projectleider Edward Van Keer.

"Geen paniek"

De overheid wil vooral geen paniek. Geen termen meer als 1000-jarige storm en overstromingsgevaar.

Tegen 2025 moet de Vlaamse regering het beleidsplan Kustvisie definitief vastleggen.