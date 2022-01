Het Overlegcomité beslist om niet te verstrengen of versoepelen

Dat betekent concreet dat de scholen vanaf maandag opnieuw volledig opengaan, het sluitingsuur in de horeca op 23.00 uur blijft en we vier dagen per week moeten blijven telewerken. Het advies van de GEMS, de expertengroep die de regering adviseert, om het openbaar vervoer maar op halve capaciteit te laten rijden en 100 procent telewerk te verplichten, wordt niet gevolgd.

Van Gucht: "Piek omikron verwacht midden januari met tot 125.000 besmettingen per dag"

Viroloog Steven Van Gucht heeft op de persconferentie na het Overlegcomité de huidige situatie met de omikronvariant geschetst en een aantal modellen voor de toekomst voorgesteld. "De vijfde golf is begonnen", zegt de viroloog. "We hebben maandag en dinsdag recordwaarden bereikt van meer dan 27.000 besmettingen per dag. Dat is ongezien in deze pandemie."

Van Gucht verwacht de piek van de omikronvariant ergens midden januari.

Bekijk hier de persconferentie van het Overlegcomité: