Het is relatief kalm in Brugse ziekenhuizen

De garage van het AZ Sint-Lucas in Brugge is kraaknet en doet dienst als Covid19-afdeling.

Eén arts en drie verpleegkundigen controleren er de patiënten op corona en beoordelen de symptomen. Anders dan in het zuiden van West-Vlaanderen valt de toestroom hier nog mee. "De patiënten met respiratoire klachten of koorts worden gescheiden van de andere patiënten om kruisbesmetting zoveel als mogelijk te beperken", zegt anesthesist Wannes Baeten.

In Brugge is het op dit moment eigenlijk redelijk kalm en beheersbaar. Deze morgen hadden het AZ Sint-Lucas en het Sint-Jan samen een goede 40 patiënten, onder wie zeven beademde patiënten. Maar de artsen vermoeden dat de Brugse piek nog op komst is.