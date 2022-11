Het Sashuis een nieuwe uitvalsbasis voor Handmade in Brugge

Handmade in Brugge heeft sinds vandaag een nieuwe uitvalsbasis in het Sashuis. Op deze historische plek worden Brugse ambachtelijke makers in de kijker gezet.

Met het Sashuis krijgt Handmade in Brugge nu ook een eigen plek waar makers, creatieve ondernemers, jonge starters en bezoekers elkaar kunnen treffen.

Naast ruimte voor expo’s, workshops en lezingen is er ook een shop met ambachtelijke producten en pakketten. Bezoekers kunnen er een gratis Handmade in Brugge stadsgids oppikken en zelf op ontdekking gaan.Het Sashuis vormt ook het vertrekpunt van een uitgestippelde wandelroute die je via een app laat kennis maken met het vroegere, historische vakmanschap en met de vele makers die nu actief zijn in de stad.

Feestelijke opening

Dankzij Handmade in Brugge kunnen stadsbewoners én -bezoekers al meer dan tien jaar kennismaken met het rijke Brugse ambachtelijke verleden, maar ook met het creatief ambachtelijk ondernemerschap van vandaag.

Op zaterdag 12 november kan het brede publiek het Sashuis komen ontdekken tijdens de feestelijke opening. Daarna is het Sashuis vier dagen per week open en vrij te bezoeken.