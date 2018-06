Het stinkt in Harelbeke, en niemand kent de oorzaak

Wie of wat verspreidt af en toe een bijzonder irritante geur in Harelbeke? Een vraag die steeds meer mensen bezighoudt in de buurt van de Collegewijk.

Het stinkt in Harelbeke. Al wekenlang klagen de bewoners van de Collegewijk over een erg doordringende stank in hun wijk. Maar niemand vindt de oorzaak. De buurtbewoners klagen steen en been. Hun hele huis stinkt, buiten zitten is onmogelijk en de luchtwegen en ogen van mensen in de wijk raken geïrriteerd.

De wijk ligt net achter een bedrijvenzone, en in de buurt vermoeden ze dat de stank van daar ergens komt. De geur komt en gaat op onregelmatige tijdstippen. En zo gaat het al zes maanden. De milieudienst van de stad onderzoekt de zaak, maar voor de buurt gaat het te traag.

Inge Bossuyt, Schepen van Milieu in Harelbeke, erkent het probleem maar zit met de handen in het haar. "De geur hangt er niet altijd, dat is net het probleem. Een dag wel, of even, en dan drie dagen niet, en dat maakt het moeilijker om er de oorzaak van op te sporen. Maar we zijn er echt dagelijks mee bezig. We blijven zoeken tot we de oorzaak hebben gevonden."

Er loopt momenteel een geurstudie. Er zijn lucht- en waterstalen genomen in samenwerking met de milieu-inspectie. Maar voorlopig dus zonder resultaat.