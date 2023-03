Het succesverhaal van Plopsaland, maar tegen welke prijs?

Steve Van den Kerkhof stond mee aan de wieg van Plopsaland in De Panne in 2000, de opvolger van het noodlijdende Meli Park dat Studio 100 een jaar eerder had overgenomen.

Plopsa groeit uit tot een groot succesverhaal, dankzij Van den Kerkhof ondermeer, maar na de getuigenissen van ex-werknemers zet Studio 100 hem nu dus aan de deur.

In 1999 neemt Studio 100 het noodlijdende pretpark Meli over. In 2000 opent het park opnieuw de deuren, als Plopsaland, met Steve Van den Kerkhof als financieel directeur. Later wordt hij CEO. ’t Is de start van een ongezien succesverhaal. Het aantal bezoekers vervijfvoudigt bijna, tot 1,7 miljoen vorig jaar. Plopsa heeft intussen een tiental pretparken. Niet alleen in ons land, maar ook in Nederland, Duitsland, Polen en Tsjechië.

Meer dan de helft van de omzet van de Studio 100 komt van de pretparken. Van den Kerkhof drukt het graag uit in voetbaltermen: van vierde provinciale is Plopsa opgeklommen naar de Champions League. Maar het succes heeft dus ook een keerzijde, wanneer ex-werknemers hem beschuldigen van pesterijen, vernederingen en een te hoge werkdruk. Het betekent het einde van Steve Van den Kerkhof bij Plopsa.

