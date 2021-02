Het vriest dat het kraakt, maar schaatsen mag niet

Gezien de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk om samenscholingen toe te staan. Natuur en Bos is in meerdere gemeenten eigenaar of beheerder van plassen, meanders, vijvers. In normale omstandigheden zou Natuur en Bos deze dagen overleggen met de betrokken gemeentebesturen over het openstellen van plassen, meanders of vijvers. Er worden immers diepe temperaturen onder nul voorspeld. Dat wil zeggen dat het wellicht hard genoeg zal vriezen om weides, plassen of vijvers veilig te betreden. Dan beslissen de burgemeesters van de betrokken gemeenten, in samenspraak met Natuur en Bos, de brandweer en de ijsmeesters, of het ijs veilig genoeg is op deze potentiële schaatsvijvers.

Omwille van de coronamaatregelen mag nu echter niemand vijvers of plassen betreden. De kans dat er teveel volk zou opdagen is reëel en samenscholingen zijn verboden. Indien een gemeentebestuur toch wenst een locatie open te stellen voor schaatsen, dient zowel de openstelling als de handhaving te gebeuren onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur.