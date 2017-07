Het is weer Theater Aan Zee in Oostende

Er zijn dit jaar meer dan 200 verschillende voorstellingen te zien op ruim 50 locaties. Vaak zijn het locaties die nog helemaal moeten worden omgebouwd tot theaterzaal. Ook in de Versluys Dôme wordt op het basketbalterrein een tribune gebouwd. Ondertussen zijn verschillende theatermakers en muzikanten al aangekomen in Oostende.

O. 304

Op verschillende plaatsen wordt druk gerepeteerd. Mieke Dobbels herwerkte de voorstelling ‘Overdue’ en was vanmiddag aan het repeteren in De Grote Post. De succesvolle voorstelling over het vissersschip O.304 Laermans dat op zee verdwijnt, is een echt succes. Er zijn al twee extra voorstellingen ingelast. Theater aan Zee start morgenavond met een concert en vuurspektakel van Bl!ndman in het Leopoldpark. TAZ loopt tot en met vijf augustus.