Het Zesde Metaal is vrijdagavond in Diksmuide gestart aan hun nieuwe tour met een try-out in muziekclub 4AD. De groep heeft zowat een jaar niet meer gespeeld, maar het nieuwe album 'Skepsels' wordt goed onthaald en de clubconcerten raken dan ook snel uitverkocht.