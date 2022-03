Heulse Carlo Herpoel vertrekt met bus om te koken in Polen voor Oekraïense vluchtelingen

Een medische vrachtwagen ombouwen tot keuken op wielen om de Oekraïense bevolking te helpen. Dat is het straffe plan van Carlo Herpoel uit Heule. Over een week moet de keuken klaar zijn en dan trekt hij naar Warschau om te koken voor gestrande vluchtelingen.

De kookvrachtwagen van Carlo was vroeger eentje voor medisch onderzoek. Door een stevige verbouwing kan hij er nu eten in koken. Eigenlijk wilde hij vertrekken met de omgebouwde lijnbus die hij ook inzette bij de overstromingen in Wallonië. Maar de bus is nog niet klaar.

"Ik hou er overal vriendschappen aan over"

Samen met andere vrijwilligers van Belgium Aid vertrekt hij over een week naar het Poolse Warschau om er aan de busterminal dagelijks duizenden maaltijden te bereiden voor Oekraïense vluchtelingen. "Dat kunnen even goed 5000 broodjes zijn, maar ook warme maaltijden. Het kan zijn om ter plaatse op te eten of om mee te nemen. Alles hangt af van de situatie en van de vluchtelingenstroom", vertelt Carlo.

De Heulenaar trekt wel vaker als hulpverlener naar rampgebieden. Alles begon met de aardbeving in Haïti. "En sindsdien heb ik het virus te pakken. Het is mijn passie. Ik hou er overal vriendschappen aan over. In Pepinster was er zelfs een dame die me pralines gaf."

Enkele dagen na Carlo vertrekken ook helpende handen uit Moorsele, waar ze dit weekend een grote inzamelactie houden voor de bevoorrading van de kookvrachtwagen. Droge voeding, melk, suikerhoudende dranken maar ook hygiëne-producten zijn meer dan welkom.