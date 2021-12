Heulse keukenbus biedt hulp aan Waalse slachtoffers wateroverlast

In Wallonië dragen mensen nog altijd de gevolgen van de wateroverlast van deze zomer. Daarom trekt vzw Belgium Aid op kerstdag met pannenkoeken, wafels en gebak naar de getroffenen in Pepinster. Dat doen ze met een oude lijnbus die omgetoverd is tot een mobiele grootkeuken.

Kunstenaar en noodverlener Carlo Herpoel uit Heule bouwde samen met vrienden de keukenbus. 90 procent van de inrichting is recuperatie. “Deze bus is niet zomaar een foodbus of een grootkeuken om in te zetten in rampgebieden en plaatsen waar er nood aan is. Dit is de eerste Belgische humanitaire grootkeuken”, vertelt Carlo.

Warm gebaar tijdens feestdagen

Niet alleen op kerstdag, maar ook op nieuwjaarsdag steken de noodverleners de getroffenen een hart onder de riem. “We voorzien een choucroute maaltijd in Pepinster. En daarna trekken we onder andere nog naar Dol-hain bij Eupen en naar Angleur bij Luik”, vertelt Carlo.

Ten slotte doet hij nog een oproep aan iedereen die wil en kan meehelpen: “Als er koks, traiteurs, keukenpieten- en prinsessen een handje willen toesteken op deze dagen, geef zeker een seintje. Hoe meer men deze bus gebruikt, hoe meer mensen we kunnen helpen.”