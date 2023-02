Heuse flashmob verrast passanten in Kortrijk

Wie zaterdag in Kortrijk was, werd misschien wel verrast door een heuse flashmob in het winkelcentrum K. Reden: de Dag van de Academies.

Het deeltijds kunstonderwijs is populairder dan ooit. Dit jaar werd dat bevestigd met een recordaantal inschrijvingen. Dit jaar stegen de inschrijvingen in Vlaanderen met drie procent, daarmee wordt het inschrijvingsaantal van voor de coronapandemie overschreden. En dat zullen ze geweten hebben in Kortrijk.

Opleidingen als amateurfotograaf en juweelontwerper zitten in de lift, maar vooral ook beeldend kunstenaar. De Academie in Kortrijk telt in dit domein met bijna 2100 leerlingen, het hoogste aantal inschrijvingen in de provincie.