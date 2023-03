Heuse ommezwaai op assisen kotmoord: beschuldigde bekent na 4,5 jaar de feiten

" Ik was verliefd"

Het vergt inderdaad moed om vandaag recht te staan in die omstandigheden", reageerde voorzitter Vincent Vereecke. Prompt begon de voorzitter de beschuldigde ook opnieuw te verhoren over de feiten. Zo vroeg hij wat er die nacht precies fout ging met Youlia. "Ik was verliefd. Ik had gevraagd om toch nog samen te zijn, maar ze wou dat niet meer. Ze zei dat ik niet meer bestond."



Op dat moment wist Musawi nog niet dat Soboleva opnieuw contact had met Nessar Jamshidi. Dat ontdekte hij pas toen hij zijn ex-vriendin volgde tot aan het Vlaskot in Kortrijk. De beschuldigde probeerde naar eigen zeggen nog een paar keer tevergeefs Youlia om een tweede kans te smeken. In zijn bed besliste hij uiteindelijk om Soboleva van het leven te beroven.

De zitting werd rond 13.20 uur geschorst door de hevige emoties bij Musawi en zijn moeder.

"Verrast"

"Ik ben verrast," zei openbaar aanklager Serge Malefasson in zijn requisitoir. "Justitie en politie kregen alle drek over zich. We deden dit niet goed, we zouden fouten gemaakt hebben. Wel meneer, u had veel vroeger moeten over de brug moeten komen. 43 steek en snijbrwegingen: er is maar 1 conclusie. Als u het niet had gedaan, dan waren we hier niet en het brengt de slachtoffers niet terug."

Ook de verdediging reageerde vanmiddag op de plotse wending. "Wij zijn net zo verbaasd als de rest. "We hebben eerlijke bekentenis gehoord.

We hebben niets meer in de handen. Het was een warm eerlijk moment."