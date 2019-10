Heuvelland herdenkt de val van de Berlijnse muur

De gemeente Heuvelland, vereniging Berlin No More Walls wil samen met enkele partners de val van de Berlijnse muur in de kijker zetten. Op 9 november is dat exact 30 jaar geleden. Heuvelland doet dat met een expo en een theaterweekend. "Want het gaat om een historische aardverschuiving in de Europese geschiedenis", klinkt het.

Tijdelijke expo

Patrick Boone coördineert een tijdelijke expo in het bezoekerscentrum van Kemmel. "De Westhoek is meer dan louter WOI. De commandobunker bij de Kemmelberg werd gebruikt als oefenruimte tijdens de Koude Oorlog en de Berlijnse muur was hét symbool van die oorlog", vertelt hij. "De expo start op 2 november en duurt een jaar. Op 9 en 10 november hebben we een theaterwandeling. In de commandobunker zullen we films tonen over de Koude Oorlog. Er worden ook lezingen aangeboden, onder meer door EU-journalist Rob Heirbaut en EU-prof Hendrik Vos. Vorig jaar kochten we een stukje Berlijnse muur aan en plaatsten deze op het domein van de commandobunker, maar hét uithangbord wordt een Trabant uit 1959. Dat is een iconische wagen uit Oost-Duitsland."

Trabant

De Trabant wordt dit jaar in het bezoekerscentrum geplaatst als teaser voor de expo. De gemeente is hiervoor zelfs bereid om de grote vitrine van het bezoekerscentrum uit te halen en terug te steken. "De Trabant is gemaakt uit geperst katoen, want door de economische toestand van Oost-Duitsland was het gebruikt van metaal niet haalbaar." De Trabant wordt ter beschikking gesteld door Lode Anseel, een boekhouder uit Zwevezele met een passie voor de Berlijnse muur. "De muur intrigeert me sinds ik in 1977 Berlijn bezocht." Sinds 1990 trok Anseel om de 2 jaar naar Berlijn. "Ik heb ondertussen een stuk Berlijnse muur bij mij thuis van 3.200 kg en heb een rijk archief van foto's."

Een deel van zijn collectie en archief stelt Anseel ter beschikking voor de expo in Kemmel. "De Trabant bij de expo is gehandtekend door belangrijke personen als Helmut Kohl, voormalig bondskanselier van Duitsland, en Michail Gorbatsjov, voormalig secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie."