Heuvelland houdt bewonersenquête

De enquête kan digitaal worden ingevuld en peilt naar de mening van de Heuvellanders over het beleid en wonen in Heuvelland in het algemeen, over het vrijetijdsaanbod in de gemeente, over het sociaal beleid, over de veiligheid (GAS-boetes, bewakingscamera’s, veiligheid op de weg), over mobiliteit en ruimtelijk ordening (openbaar vervoer, fietspaden, parkeerplaatsen, wandel- en voetpaden, hoogbouw, windmolens, lokale economie, aandacht voor erfgoed bij verbouwingen…), en over de gemeentelijke diensten.



Ook mag men aangeven – als er extra budget vrijkomt – waar dit in eerste instantie moet aan besteed worden (meer uitgaven voor de werking van de gemeentelijke diensten, meer subsidies en premies, verlagen van belastingen, meer investeringen). En welke grote investering zou de gemeente moeten doen? Ook mag men antwoorden op de vraag wat men zou aanpakken als men één dag burgemeester mag zijn.

De antwoorden op deze enquête zullen verwerkt worden en aan bod komen in een reeks infovergaderingen die in 2017 gepland worden.