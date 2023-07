De gemeente Heuvelland heeft zijn algemeen directeur ontslagen. Verschillende personeelsleden waren met klachten over de man naar de preventiedienst gestapt. Daarop startte de gemeente een tuchtonderzoek.

Het is de manier waarop de algemeen directeur met zijn mensen omging die nu tot zijn ontslag leidt. Heuvelland liet twee onafhankelijke onderzoeken voeren met hetzelfde resultaat. De algemeen directeur was vijf jaar op post. Hij gaat in beroep tegen z'n ontslag. De man zegt dat hij zijn werk altijd correct heeft uitgevoerd.