Heuvelland zoekt giften voor herstel oorlogsrelict

De gemeente Heuvelland is op zoek naar weldoeners die met giften over de brug willen komen om het oorlogsmonument in de Kriekstraat in Kemmel opnieuw te herstellen.

In mei dit jaar raakte de obelisk helemaal vernield na een kort, maar hevig onweer met blikseminslag. Het monument is van de hand van de Ieperse archictect August Tarel en werd in 1919 ingehuldigd. Enkele jaren geleden werd het nog gerestaureerd en opnieuw ingehuldigd. Het is een eerbetaan aan Franse soldaten die er vochten tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Beschermcomité

Het gemeentebestuur van Heuvelland zou het monument graag hersteld zien tegen maart volgend jaar. Want in april is er de grote herdenking van de Slag om de Kemmelberg. Wie het gemeenbestuur wil steunen, kan dat in de vorm van een financiële gift. Personen die een gift overmaken van 100 euro of meer worden opgenomen in het beschermcomité. Ze worden uitgenodigd tot de heropening van het monument en kunnen genieten van een VIP-behandeling tijdens het herdenkingsweekend op de Kemmelberg van 28 en 29 april. Info via info@heuvelland.be of 057/450463. De contactpersoon is Koen Baert