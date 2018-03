Er woedt een hevige brand bij voeding Lesage in Oostvleteren, langs de Westvleterseweg. Verschillende brandweerkorpsen zijn ter plaatse maar de brand is moeilijk onder controle te krijgen.

Brandweer Westhoek werd om 17:37 opgeroepen voor een loodsbrand in de Westvleterenstraat in Oostvleteren. Bij aankomst sloegen de vlammen reeds door het dak van de loods van Voedingscentrale Lesage.



De volledige voorraadloods is uitgebrand. De aanpalende burelen konden gevrijwaard worden, maar hebben toch rook- en waterschade opgelopen.



De bewoners van de nabijgelegen woningen werden geëvacueerd. Zo’n 10-tal personen vonden onderkomen bij buren of familie.



Ruim 80 brandweermannen zijn ter plaatse om de brand te bestrijden. De waarnemend burgemeester Frans Masson is eveneens ter plaatse om de situatie verder op de volgen in de commandopost.