Hevige brand in landbouwbedrijf Jabbeke

In Jabbeke is de brandweer opgeroepen voor een zware uitslaande brand op een landbouwbedrijf langs de Barletegemweg.

Aanvankelijk werd gedacht dat de brand in Bekegem woedde, want die deelgemeente van Ichtegem ligt daar vlakbij. Het vuur ontstond in een lege varkensstal en is intussen overgeslagen op de woning. Niemand was er aanwezig. Er was van ver een grote roetzwarte rookpluim te zien.

Straks meer