In Sint-Baafs-Vijve woedt een hevige brand in een kartonbedrijf. De brandweer is massaal aanwezig.

De brand in de kartonnage in de Heirweg in Sint-Baafs brak uit kort na half tien vanavond. Het vuur woedt bijzonder hevig, de brandweer is massaal ter plaatse.

