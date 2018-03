Hevige brand vernielt rijhuis in Rekkem

In Rekkem heeft afgelopen nacht een zware brand gewoed in de Murissonstraat.

Een rijwoning brandde daarbij volledig uit. De bewoner van het huis kon zichzelf in veiligheid brengen. Niemand raakte gewond. Het was de bewoner zelf van het rijhuis in de Murissonstraat die rond half twaalf het vuur opmerkte toen hij tv aan het kijken was. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond het hele huis in lichterlaaie.

De brandweerposten van Lauwe, Marke en Kortrijk hadden urenlang werk en konden verhinderen dat het vuur oversloeg op de aanpalende woning. Een deskundige van het parket onderzoekt de oorzaak van de brand.

Reactie Martine Fournier (Burgemeester Menen)