Hevige brand verwoest jeugdhuis Izegem

Iets voor middernacht is zaterdag brand uitgebroken aan het jeugdhuis 'De Tunne' in de Krekelstraat in Izegem. De brand begon met een brandende picknicktafel. De piste van brandstichting wordt onderzocht.

De brand ontstond even voor middernacht in de Krekelstraat. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en zorgden ervoor dat een uitbreiding van het vuur naar het JOC en de vergaderzalen van de jeugddienst niet mogelijk was. Jeugdhuis De Tunne is het zwaarst getroffen. Burgemeester Bert Maertens (N-VA) kwam ter plaatse om polshoogte te nemen. Vandaag en morgen wordt de schade opgemeten.

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk onderzoekt de piste van brandstichting. Het vuur sloeg over op het jeugdhuis en veroorzaakte aanzienlijke schade. Getuigen zagen ook beweging in de buurt van het jeugdhuis.

Het parket gaat momenteel uit van brandstichting aangezien het vuur startte bij een picknicktafel. Een branddeskundige onderzoekt de site en ook de camerabeelden van de jeugdhuissite worden onderzocht. Bij de brand vielen geen gewonden maar de schade aan het jeugdhuis is groot.