Hevige gasexplosie in Oostende: drie slachtoffers, veel woningen onbewoonbaar

In Oostende zijn drie slachtoffers gevallen na een zware gasexplosie op de hoek van de Ooststraat en de Christinastraat. Na extra controle door de veiligheidsdiensten zijn er geen nieuwe slachtoffers aangetroffen. In de Ooststraat en de Christinastraat zijn veel woningen onbewoonbaar.

De getroffen bewoners die niet bij familie of vrienden terecht kunnen, zullen deze nacht in een hotel in Oostende kunnen overnachten.

De feiten speelden zich rond 11.30 uur af op de hoek van de Christinastraat en de Ooststraat. Daar zijn werken aan de gang, mogelijk werd een gasleiding geraakt. Er was een hevige knal te horen, gevolgd door een steekvlam.

Drie zwaargewonden, grote materiële schade

In totaal zijn er door de gasexplosie drie mensen zwaar gewond afgevoerd naar gespecialiseerde ziekenhuizen. Het gaat om een politieman, een brandweerman en een vrouw die werkt in het pand waar de explosie plaatsvond.

De gasontploffing in de Ooststraat heeft vooral ook heel wat schade aangericht. De veiligheidsdiensten hebben de situatie ter plaatse onderzocht. Er werd gezocht naar mogelijke extra slachtoffers en gecontroleerd op de veiligheid en stabiliteit van de gebouwen. Er zijn geen nieuwe slachtoffers gevonden.

Woningen zijn onbewoonbaar

Veel van de woningen in de Ooststraat en de Christinastraat zijn momenteel onbewoonbaar, vooral door glasschade. De bewoners van die huizen zullen onder begeleiding van de veiligheidsdiensten hun woning kunnen betreden om noodzakelijke spullen op te halen.

In de Ooststraat zijn er ook 4 gebouwen onbewoonbaar en niet toegankelijk omwille van veiligheidsredenen. Deze bewoners kunnen hun woning voorlopig dus niet betreden. De stad Oostende zocht een oplossing voor alle bewoners van de getroffen panden die niet bij familie of vrienden terecht kunnen. Zij krijgen een maaltijd aangeboden en kunnen vannacht overnachten in een hotel in Oostende.

Infolijn en infomoment

De Stad organiseert morgen om 11.30 uur een informatievergadering voor de getroffen bewoners. De stad Oostende zet een infolijn op. Mensen met vragen kunnen telefoneren naar 059 25 80 30.