Hevige regenbui en wind boven Hype'O Dream Waregem

Deze namiddag kreeg het festival te maken met een hevige regenbui en vooral felle wind. Voor de zekerheid zaten de organisatoren van het evenement even samen om te overleggen of eventuele maatregelen nodig waren.

Na het overleg werden muziekboxen die op grote hoogte langs beide kanten van het podium 'Flashback' hingen vier meter naar beneden getakeld. Ook konden de bezoekers op het festivalterrein regenponcho's vragen aan de medewerkers. Voor de rest blijft de organisatie de weersvoorspellingen de komende twee uur goed opvolgen in overleg met Noodweer Benelux. Daarna zou het opnieuw moeten opklaren.

Boven het festivalterrein heeft het deze namiddag een goed half uur flink doorgeregend in combinatie met felle wind. Vandaar dat de organisator vzw Encore Group in het kader van de veiligheid de koppen even hebben samengestoken.

Veel bezoekers zijn goed nat, maar gelukkig komt de zon er ondertussen opnieuw wat door. Zo kan de negende editie van het festival toch nog al feestend afgesloten worden.