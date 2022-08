Brandweer Westhoek roept op om ramen en deuren te sluiten in de buurt van het containerpark in Veurne. Daar staat een aanhangwagen met huisvuil in brand.

Het gaat om een aanhangwagen op het containerpark in de Albert I-laan in Veurne. De brand is van beperkte omvang, maar er is een grote rookpluim te zien.

Daarom raadt de brandweer aan om ramen en deuren te sluiten. Ook de ventilatie in je wagen zet je beter uit.