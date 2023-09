Hevige woningbrand in Kortrijk: vermiste vrouw terecht

Donderdag is er even voor zes uur een hevige woningbrand uitgebroken in de Herderstraat in Kortrijk. Twee woningen zijn vernield, de omliggende huizen liepen ook schade op. Bij de brand raakten twee brandweerlieden gewond. Een bewoonster is even afgevoerd naar het ziekenhuis.

De brandweer van de zone Fluvia was vrij snel ter plaatse. Maar door de hevigheid van de vlammen schaalde ze de brand al gauw op. Wat betekent dat er extra hulp wordt opgeroepen. Ook politie en ziekenwagens kwamen ter plaatse.

De Herderstraat ligt in een woonwijk, niet ver van het Astridpark. De brand zou ontstaan zijn aan de achterzijde van een carwash.

Dichte woonwijk maakt blussen moeilijk

Omdat de woning midden een dicht bebouwde woonwijk staat, was het blussen niet eenvoudig. Maar na een uur had de brandweer het vuur onder controle. Twee woningen zijn volledig uitgebrand. Ook de gebouwen ernaast liepen schade op. Twee brandweerlieden raakten gewond bij de bluswerken. Eén bewoonster is even afgevoerd naar het ziekenhuis. Even werd gevreesd dat er nog een bewoonster in de woningen aanwezig was, maar de vrouw is intussen terecht. Dat heeft het parket bevestigd. De vrouw zal nog door de politie verhoord worden.