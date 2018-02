Hier komt de nieuwe sluis in de haven van Zeebrugge

De bouw van een nieuwe sluis moet de groei van de Zeebrugse haven mogelijk maken. De voorbereidende werken moeten volgend jaar van start gaan.

10 jaar over gediscussieerd

De nieuwe sluis komt er en wel op de plaats van de verouderde Visartsluis en dus niet in het Verbindingsdok. Dat was een andere mogelijke locatie. Er is 10 jaar over de nieuwe sluis gediscussieerd en een tijd geleden zat het dossier nog in het slop. De sluis zal 55 meter breed zijn, 427 meter lang en 15 meter diep. De Haven van Zeebrugge krijgt zo een tweede toegang tot de achterhaven, wat dan positief zal zijn voor de groei van de haven en de tewerkstelling.

Voorbereidende werken begin 2019

Eind vorig jaar nog was er wat ongerustheid in de buurt, in de Stationswijk, omdat de sluis daaraan zal grenzen. Volgens minister van Openbare Werken Ben Weyts wordt de bewoning maximaal gespaard: er moeten in dit scenario slechts 35 eigendommen onteigend worden, terwijl er in andere scenario’s zelfs 184 onteigeningen voorzien waren. Nu Weyts de knoop heeft doorgehakt, kan het openbaar onderzoek starten. De voorbereidende werken moeten beginnen in 2019.