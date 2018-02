Hightech boomonderzoek in Kasteelpark Heule

In het Kasteelpark van Heule is een boomconsulent de 340 bomen aan het onderzoeken.

Uit dat onderzoek moet blijken welke bomen geveld moeten worden, omdat het risico op omvallen te groot is geworden. Bomenonderzoek gebeurt al lang niet meer met hamer en bijl, maar is echte hightech geworden. Dat gebeurt dezer dagen met tomografie aan de hand van geluidsignalen die door de stam worden gestuurd. Hoe sneller het geluid gemeten kan worden, hoe slechter de staat van de boom.

Tomografie is niet de enige techniek om bomen te onderzoeken, dat kan ook met electroshocks of met een trekproef, waarbij een windsnelheid tot 140 km per uur wordt gesimuleerd.