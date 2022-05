Hij is gestart: Bonne werkt 8 triatlons af

Mathieu Bonne uit Bredene is begonnen aan zijn nieuwe stunt: acht dagen lang, telkens op een ander Canarisch eiland acht triatlons afwerken.

Slaagt Mathieu Bonne in zijn opzet, dan zal hij de eerste atleet ter wereld zijn die de indrukwekkende reeks op de Spaanse eilanden tot een goed einde brengt.

Met die stunt willen Bonne, zelf redder bij LAGO Olympia in Brugge, en zijn werkgever zwembaduitbater LAGO kinderen inspireren om te sporten. “Vandaag start ik aan de grootste uitdaging van mijn leven," laat Bonne weten in een videoboodschap. "Ik begin te zwemmen rond zes uur morgenochtend, en dan is het overlevingsmodus aan.”

Als alles naar wens verloopt bereikt Bonne volgende week donderdag zijn einddoel.

