"Hij wou iets doen wat heel slecht zou aflopen": man uit Lommel zit achter verijdelde aanslag Miss-verkiezing

De verdachte die werd opgepakt voor een verijdelde aanslag tijdens de Miss België-verkiezing, is afkomstig uit Lommel. Volgens Eric Van Der Sypt van het federaal parket is het ergste voorkomen: "Hij wou iets doen wat heel slecht zou aflopen".

Choas alom zaterdagavond op de Miss-verkiezing 2023 in het Proximus theater in De Panne. De politie onderschepte een verdachte auto nadat de Limburgse politiezone in de loop van de middag een onrustwekkende melding kreeg dat een man onderweg zou zijn naar Plopsaland om daar een aanslag te plegen. Er werd meteen versterking ingeroepen en de politie kon de dader onderscheppen. Lees hier nog eens het verloop van de woelige avond.

VIER WAPENS IN BESLAG GENOMEN

De verdachte, een 46-jarige man uit Lommel, had een vergunning voor vijf wapens. In zijn wagen en huis vond de politie vier vuurwapens. Omdat de politie wou uitsluiten dat er nog een vijfde wapen in de (buurt van) de zaal lag, deden de veiligheidsdiensten twee sweepings, waaronder eentje met veertig politieagenten en enkele explosievenhonden. Na een grondige uitkamming van de buurt kon om 21u30 de show worden vrijgegeven. De West-Vlaamse Claire uit Zeebrugge werd eerste eredame en kaapte twee awards weg, de hoofdprijs was voor Emilie Vansteenkiste. Zij is een jaar lang Miss België 2023.