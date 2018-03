Hilarisch: Het eerste BK Meeuwenschreeuwen in De Panne

Het eerste Belgisch kampioenschap "Meeuwenschreeuwen" in De Panne is een voltreffer geworden, met 23 mannen en 8 vrouwen. Ze probeerden allemaal zo natuurgetrouw mogelijk de schreeuw van de meeuw te imiteren...

De deelnemers kwamen uit alle Vlaamse provincies. De ene klonk als de doodstrijd van een meeuw, de andere als een geconstipeerde meeuw... Maar enkele deelnemers hadden toch duidelijk evenveel talent als de meeuwen zelf.

Oordeel vooral zelf. Tip: geluid aanzetten!

O ja. An Waterleau uit Oostende is de beste meeuwenschreeuwster van het land. Bij de mannen is Dennis Mertens uit Herenthout de Belgische kampioen. Proficiat!!!