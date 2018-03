Ze doet dat in rusthuis Amphora in Wingene. De vrouw woonde tot haar 99ste zelfstandig, maar na een val thuis moest ze toch naar een rusthuis. Het geheim van haar lang leven is volgens Hilda veel werken, gezond eten en op tijd gaan slapen.

Hilda hoort en praat nu niet meer zo goed, maar ze is wel nog altijd helder van geest.