Hilde Crevits populairste politica in Vlaanderen

Minister Hilde Crevits uit Torhout is de populairste politicus in Vlaanderen. Dat blijkt uit een peiling van De Standaard en VRT NWS.

Op federaal niveau moet ze enkel premier Michel laten voor gaan. De peiling werd ruim een maand geleden afgenomen en liep tot vorige week. In die periode kwam ze vaak in het nieuws, maar toen praatte ze ook voor het eerst openlijk over de ziekte van haar zoon. Dat zou kunnen verklaren waarom ze als populairste Vlaamse politicus uit de rondvraag komt.