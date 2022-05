Hilde Crevits ruilt Werk, Economie én Landbouw voor Welzijn

Hilde Crevits uit Torhout is de nieuwe Vlaamse Minister voor Welzijn. Jo Brouns uit Kinrooi (Limburg) neemt de bevoegdheden Werk, Economie én ook Landbouw van haar over in de Vlaamse regering. 87% van de 150 leden van de cd&v-partijraad hebben dit voorstel goedgekeurd.

Een stoelendans bij cd&v was onvermijdelijk geworden. Na het vertrek van Wouter Beke lagen er twee grote pistes op tafel. Ofwel kiezen voor een nieuw en Limburgs gezicht op de post van Welzijn. Ofwel Hilde Crevits - licht tegen haar zin, maar als de partij dat vraagt dan schikt ze zich - inzetten op het departement Welzijn, waar beter een 'ancien' de zaken aanpakt.

Zware portefeuille Welzijn

Uiteindelijk is het een mix van beide geworden, die voorgesteld wordt aan de leden: Crevits neemt Welzijn voor haar rekening en Jo Brouns komt erbij in de Vlaamse regering. Crevits staat ook de bevoegdheid landbouw af aan Brouns. Een historisch belangrijke materie voor cd&v. Zeker nu, want in West-Vlaanderen - waar Crevits sterk staat - is er bij de landbouwers nog steeds veel ongenoegen over het stikstofakkoord. Toch worden de bevoegdheden niet herverkaveld en gaat de volledige portefeuille 'Werk, Economie en Landbouw' naar Jo Brouns, de nieuwkomer. Cd&v benadrukt zo het belang dat de partij eraan hecht om op het departement Welzijn een goede beurt te maken.

Zo moet Hilde Crevits inhoudelijk een nieuw en zwaar departement zien te behandelen. En moet ze - als overgebleven zwaargewicht van cd&v in de Vlaamse regering - allicht tegen haar zin, het departement Landbouw aan een partijgenoot uit een andere provincie overlaten.