Hilde Vandermeeren eerste vrouwelijke ereburger van Torhout

Hilde Vandermeeren won met haar 45 Kinder- en Jeugdboeken tussen 2001 en 2015 diverse prijzen waardoor ze tot de top van de Vlaamse Kinder- en jeugdauteurs ging behoren. Oa. de Boekenwelp, Zilveren griffel, Vlag en Wimpel en derde plaats bij de Kinder- en Jeugdjury kwam op haar naam te staan.

Vandermeeren schakelde daarna over op thrillers. Al meteen won ze in 2013 de Hercules Poirot Publieksprijs en na een shortlistnominatie van de Gouden Strop voor haar roman Stille Grond won ze in 2017 met haar boek Schemerzone de Hercule Poirotprijs voor de beste Vlaamse misdaadroman. In Torhout won ze onder andere de Gouden Feniks en de titel van Cultureel Ambassadeur van de stad Torhout.

Eerste vrouwelijke ereburger van Torhout

"Na 20 jaar schrijverschap slaat Hilde Vandermeeren andere wegen in en uit trots en erkentelijkheid voor wat ze voor cultureel Torhout en voor zo veel anderen betekent, dragen we haar voor om ereburger van de stad Torhout te worden. Dit als eerste vrouw na journalist Karel van Wijnendaele, voorzitter van de Europese Commissie Jacques Delors, algemeen directeur Filip Debruyne en fregatkapitein Peter Ramboers. De prijs wordt in de loop van 2021 uitgedeeld en we hopen dat we die in betere tijden en in gezellig feestgedruis zullen kunnen uitreiken." aldus Lieselotte Denolf, schepen van cultuur