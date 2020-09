Hilde Vandermeeren stopt met schrijven

Vandermeeren, die vijftig is, wil haar schrijverscarrière na twintig jaar en een vijftigtal boeken in schoonheid eindigen met ‘Meedogenloos’, het derde en laatste boek uit een trilogie die ze schreef samen met strafpleiter Walter Damen.

Ze keert terug naar het onderwijs en stopt om verschillende redenen als auteur. De dalende boekenverkoop is er één van, de matige waardering voor vrouwelijke thrillerauteurs een andere.

Hilde Vandermeeren schreef aanvankelijk jeugdboeken maar haar grote doorbraak kwam er met thrillers. Op de boekenbeurs in Antwerpen was ze een graag geziene gast. Ondanks de vele prijzen – waaronder de prestigieuze Hercule Poirotprijs voor haar boek Schemerzone – vindt ze de erkenning voor vrouwelijke thrillerauteurs ondermaats. “85 procent van de thrillerlezers zijn vrouwen en als je ziet dat de mannelijke recensenten vrijwel alleen mannen zijn, dan worden de boeken beoordeeld door een mannelijke bril. Waarom zouden ze een vrouwelijke bril opzetten? Eigenlijk hebben de lezers er recht op.”

Hilde Vandermeeren keert nu terug naar haar eerste liefde: het lesgeven in het volwassenonderwijs. Haar allerlaatste boek 'Meedogenloos', is 280 pagina's dik en ligt nu in de boekhandel.

